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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. أردوغان يلتقي بوتين لإحياء اتفاق الحبوب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسياسة الخارجية والأمن إن أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيركزان خلال اجتماعهما اليوم الاثنين على اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود مع سعى أنقرة لإعادة موسكو إلى الاتفاق.
وبحسب "رويترز" أضاف عاكف جغطاي قليج في مقابلة تلفزيونية "نلعب دورا رئيسا هنا. نرى دعما قويا من أنحاء العالم لتفعيل ممر الحبوب".


أضاف قليج "الوضع الحالي (لاتفاق الحبوب) سيناقش في القمة اليوم الإثنين. نحن متحفظون لكننا نأمل في تحقيق النجاح لأن هذا الوضع يؤثر على العالم بأسره".
وأصبح نهر الدانوب طريقا رئيسا لأوكرانيا لتصدير الحبوب منذ يوليو، عندما انسحبت روسيا من اتفاق الحبوب، الذي تم التوصل له بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، والذي يتيح ممرا آمنا لصادرات كييف من الحبوب والبذور الزيتية والزيوت النباتية عبر موانئ البحر الأسود.

وأوضح قليج أن أنقرة تدرك التعقيدات الفنية المحيطة بالاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بالحبوب الروسية وآليات الدفع. وقال إن المشكلة تتعلق كذلك بأنظمة الدفع الدولية مثل سويفت، ما يشكل تحديا متعدد الأوجه.

وأضاف "هنا قرار الزعيم الروسي مهم. أعتقد أن الاجتماع الثنائي بين الرئيس أردوغان وبوتين سيلعب الدور الأكثر أهمية في هذه القضية".

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