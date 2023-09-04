لمدة 5 أيام.. غلق كلى بطريق الفيوم| تفاصيل

أعلنت محافظة الجيزة، انه في اطار الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي للمتحف المصرى الكبير أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم المقرر إنشاؤه والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصرى الكبير سيتم استكمال أعمال رفع الكمر الخرسانى الخاص بالممشى السياحي .

وتشير محافظة الجيزة أن الامر سوف يستلزم إجراء غلق كلى بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق اسكندرية الصحراوى اتجاه طريق الفيوم وذلك لمدة ٥ أيام ابتداءً من السـاعة ١٢ صباح يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۹/٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۹/۹ على ان تكون الاعمال على مدار ٢٤ ساعة .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة وتسهيل اي معوقات .

لافتا انه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة المرور الجيزة وهي كالاتي :-

۱ - حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يميناً الى الطريق الذي تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة اخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى .



وتنوه محافظة الجيزة ان الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الاعمال وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة و الطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية) بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .