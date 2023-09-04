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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على ممثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية

احمد حسن
احمد حسن

أعلن الإعلامي أحمد حسن، قرار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي المشرف العام علي الكرة، بتكليف الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، ممثلا للنادي في قرعة كأس العالم للأندية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك، "حسام غالي ممثلًا عن الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية".

ومن المقرر أن تبدأ مراسم سحب القرعة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

النادي الأهلي – بطل أفريقيا.

مانشستر سيتي – بطل أوروبا.

كلوب ليون المكسيكي – بطل دوري أبطال الكونكاكاف.

أوراوا ريد دياموندز الياباني – بطل دوري أبطال آسيا.

أوكلاند سيتي النيوزلاندي – بطل دوري أبطال أوقيانوسيا

اتحاد جدة – بطل دوري روشن السعودي وممثل عن البلد المستضيف.

فيما لم يتحدد بطل كوبا ليبرتادورس حتى الأن.

أحمد حسن اتحاد جدة الكابتن محمود الخطيب أوراوا ريد دياموندز الياباني قرعة كأس العالم كأس العالم للأندية 2023

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