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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب باستغلال المواد الخام في مصر وتصنيعها لتصديرها كمنتجات

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من قانون الحوافز الجديدة الخاصة بالاستثمار، يمثل ضرورة ملحة حتى يكسب ثقة المستثمرين ويعمل على جذبهم.

وأشارت "متى"، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أنه يجب المقارنة بين الحوافز التي تمنحها الدول الأخرى المنافسة للمستثمرين، وهل تمنح مصر نفس تلك الحوافز أم لا؟، مشيرة إلى أن ذلك الأمر ما إن تضعه الحكومة في الاعتبار، سيكون له مردود جيد على جذب المستثمرين، مؤكدة على أن يكون جذب الاستثمار معمما على جميع المصانع، وتوفير سبل الراحة للمستثمر المحلي حتى يستطيعوا جذب الاستثمار الخارجي.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة، أنه لابد أن يكون هناك قرارات من البنك المركزى، بسبب الأزمة الاقتصادية وتوقف العمل داخل المصانع بسبب نقص المادة الخام والاعتمادات البنكية المطلوبة داخل البنوك والخامات، مشيرة إلى أن مصر مليئة بالمواد التى يتم  تصديرها واستيرادها كمادة مصنعة بمبالغ طائلة.

وأضافت أنه لابد من استغلال المواد الخام الموجودة فى تصنيعها كمنتج ويصدر للخارج، وهذا يأتى بقرارات من الدولة الخاصة بجذب الاستثمار، وجذب المستثمر الخارجى وتعمل على راحة المستثمر المصرى، مشيرة إلى  ضرورة أن يكون هناك حزم من المعايير والقرارات التى تنفذ على أرض الواقع.

وأشارت إلى ضرورة تسهيل وتيسير الإجراءات وصدور قرارات منتظمة، وعدم صدور قرارات مترابطة بشكل دورى ، حتى  يعمل على تشجيع الإستثمار.

جدير بالزكر أن الدكتور مصطفى مدبولى كلف بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص الجديدة للاستثمار الصناعي، وذلك لعرضة على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته .

الاستثمار قانون الحوافز الجديدة الخاصة بالإستثمار الأزمة الاقتصادية مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

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