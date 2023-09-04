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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. حملة موسعة لرفع تراكمات القمامة وتهذيب الأشجار في بيلا

قص الأشجار
قص الأشجار

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، حملة موسعة لرفع القمامة والمخلفات والتراكمات بشوارع مدينة ومركز بيلا، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات النظافة والتحميل، ورفع التراكمات والمخلفات بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

 كلّف جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، نوابه ورؤساء القري، بشن حملة نظافة موسعة ورفع التراكمات والمخلفات بشوارع المدينة والقري، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، واستكمالاً لمنظومة النظافة والإنارة الدورية التي تقوم بها المدينة والوحدات القروية بنطاق مركز بيلا، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وفي هذا الإطار، رفع مجلس مدينة بيلا، التراكمات والقمامة بشوارع المدينة، وتفريغ صناديق القمامة، لرفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدينة، ونقل كافة المخلفات والتراكمات للمقلب العمومي بالمدينة، بجانب قص وتهذيب الأشجار بالشوارع والطرق والمنتزهات ونقل كافة المخلفات للأماكن المخصصة لها، حفاظا على بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، بإشراف علي أمين، نائب رئيس المدينة، ووفاء صلاح، وأحمد فتحي، مسئولي إدارة التنمية وجهاز النظافة بالمدينة.

وفي السياق ذاته، شهد مركز بيلا، بإشراف رؤساء القري، كل في نطاقة قريته، القيام بأعمال نظافة مكثفة، تم خلالها رفع كفاءة للشوارع الرئيسية والفرعية بالقرى، وتم إزالة تجمعات القمامة من نقاط التجميع بكافة شوارع القري، وتمهيد الطرق بالقرى الأم والتوابع وتسويتها، لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

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