هذا اللاعب أفضل منه | نجم الأهلي السابق يعلق على رحيل ديانج

أكد أحمد كشري ، نجم الأهلي الأسبق ، أن معسكر الأهلي في النمسا يعد مثالياً قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.
وقال كشري عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي سيستفيد من هذا المعسكر منعاً لتلاحم المواسم.
وأشار إلى أن إمام عاشور سيلعب في الموسم الجديد على حساب أليو ديانج مؤكداً أن كولر يعتمد على سياسة التدوير ولكنه سيفضل إمام عاشور لأنه يملك جودة أفضل في الكرة الهجومية.
وأوضح أن الأهلي يملك لاعب وسط مميز وهو أكرم توفيق ولو لعب في هذا المركز سيصبح الأفضل في مصر.
وقال إنه تابع أنباء رحيل ديانج للدوري التركي موضحاً أن الأهلي يملك بديل ديانج.