هذا اللاعب أفضل منه | نجم الأهلي السابق يعلق على رحيل ديانج

أكد أحمد كشري ، نجم الأهلي الأسبق ، أن معسكر الأهلي في النمسا يعد مثالياً قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقال كشري عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي سيستفيد من هذا المعسكر منعاً لتلاحم المواسم.

وأشار إلى أن إمام عاشور سيلعب في الموسم الجديد على حساب أليو ديانج مؤكداً أن كولر يعتمد على سياسة التدوير ولكنه سيفضل إمام عاشور لأنه يملك جودة أفضل في الكرة الهجومية.

وأوضح أن الأهلي يملك لاعب وسط مميز وهو أكرم توفيق ولو لعب في هذا المركز سيصبح الأفضل في مصر.

وقال إنه تابع أنباء رحيل ديانج للدوري التركي موضحاً أن الأهلي يملك بديل ديانج.

