كرم جبر: مصر لها دور كبير بين الدول وثقل في المنطقة

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن البطل في الحفاظ على الدولة المصرية هو الجيش قائلا :" أنهارت الدول يوم أن أنهارت جيوشها" لافتا إلى أن أساس أنهيار أى منطقة هو انهيار جيشها.

وقال جبر خلال لقائه بالاعلامي عمرو خليل ببرنامج “من مصر” المذاع على فضائية" سي بي سي" أن الدولة المصرية قوية التي أستطاعت أسترداد نفسها، مؤكدا أن دور مصر كبير بين الدول ولها ثقل في المنطقة.

وذكر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،أنه بعد أحداث يناير ظهرت الدعاوي المختلفة مثل العدالة الإنتقالية في الحكومات، وتقديم مشروع تحدث عنه رئيس المانيا ورئيس جنوب أفريقيا.