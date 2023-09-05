وزير خارجية أوكرانيا: لن نخطط لتغيير موقفنا بشأن صفقة الحبوب

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن السلطات الأوكرانية لا تخطط لتغيير موقفها بشأن صفقة الحبوب.

وفي حديثه على شاشة التلفزيون، قال أيضًا إن أوكرانيا تتوقع الحصول على تفاصيل محادثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الجانب التركي.

وشدد على أن كييف ستدافع عن 'جميع المواقف الرئيسية، بما في ذلك ما يتعلق بضغوط العقوبات على روسيا'.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك مع فلاديمير بوتين، الاثنين، قال أردوغان إن أوكرانيا 'يجب، بالطبع، أن تخفف من نهجها لاتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا'.

وكان تنفيذ اتفاق الحبوب، الذي يتضمن تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وتطبيع تصدير المنتجات الزراعية الروسية والمخصبة إلى الأسواق العالمية، قد انتهى في 17 يوليو/تموز بسبب عدم تنفيذ مطالب روسيا.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي بعد المحادثات مع أردوغان، قال بوتين إن موسكو مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب في غضون عدة أيام منذ لحظة الوفاء بالوعود التي قدمتها في وقت سابق.