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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفض عروض كل الأندية | إعارة نجم الأهلي إلى المقاولون العرب

عمار حمدي
عمار حمدي

أتم نادي المقاولون العرب رسميا، صفقة عمار حمدي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى عمار حمدي تمسكه بالانتقال لنادي المقاولون العرب تحت قيادة الكابتن شوقي غريب مفضلا عرض ذئاب الجبل على العديد من العروض التي جاءته من أكثر من ناد بالدوري الممتاز.

وينتظم اليوم، عمار حمدي في تدريبات نادي المقاولون العرب خلال معسكره الحالي بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد بعد إتمام انتقاله من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

وكان المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب افتتح سلسلة مبارياته الودية أمس بالتعادل السلبي مع بلدية المحلة فى الودية الأولى هذا الموسم بمعسكر العين السخنة.

ويستعد المقاولون لمواجهة وادي دجلة غدا الأربعاء في ثاني تجاربه الودية بمعسكر العين السخنة استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز بالموسم الجديد.

عمار حمدي كان أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة الكابتن شوقي غريب الحاصل علي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي اقيمت 2019 بمصر علاوة علي تواجده مع المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020.

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