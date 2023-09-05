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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن اتفاقية الحبوب.. الرئيس التركي يكشف عن أحدث مقترحات الأمم المتحدة

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي ،اليوم الثلاثاء، إن أحدث مقترح من الأمم المتحدة بشأن اتفاق للحبوب يتضمن آلية تشبه سويفت.

وأضاف الرئيس التركي أن المطالب الروسية بشأن صفقة الحبوب هي إدراج بنكها الزراعي في نظام سويفت وتأمين السفن.

وأتهم أردوغان تنظيم حزب عمال كردستان في اشتباكات دير الزور بسوريا، مضيفاً أن العشائر العربية هم أصحاب تلك المناطق الأصليين وتنظيم "واي بي جي/ بي واي دي" مجرد "إرهابيين"

ولفت أردوغان إلى أن تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي/ واي بي جي" لا يعترف بحق الناس في الحياة وعلى الدول الداعمة لهذا التنظيم معرفة ذلك.

وقال أردوغان أن التنظيم (واي بي جي/ بي كي كي) الإرهابي لا يتردد بارتكاب أي مجزرة للسيطرة على النفط في دير الزور بسوريا ووجه التحذيرات اللازمة بهذا الخصوص للدول المعنية.

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