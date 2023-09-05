13 ألف حالة استقبلتها العيادات الخارجية بحميات الدقهلية خلال شهر

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بجهود الطب العلاجى برئاسة الدكتورة هبة الشريف لاسيما فيما يتعلق بنشاط إدارة الحميات خلال أغسطس الماضي فى رفع كفاءة مستشفيات الحميات بنطاق المحافظة حيث بلغ عدد الحالات التى استقبلتهانحو3503 مرضى .

وأضاف مكين، أنه تم تقديم الخدمة لـ 13122 مريضاً بالعيادات الخارجية . إلى جانب 445 مريضا بالاقسام الداخليه بمستشفيات وأقسام الحميات علاوة على اجراء 27 جلسة غسيل كلوى لمرضى HIV

وصرحت الدكتورة سلوى مجاهد مدير إدارة الحميات، أن إنجازات الإدارة تضمنت الانتهاء من رفع كفاءة مستشفى حميات المنصورة، وتركيب المصعد بالمستشفى كذلك تحديث منظومة الحريق وتزويد قسم حميات ميت غمر بجهاز أشعة ثابت بقوة 500 مللي.

وأوضحت أنه جاري توسعة وتطوير وحدة الكلى الخاصة بمرضى مرض نقص المناعة المكتسب (HIV ) وكذلك لمرضى التهاب الكبدي الفيروسي ب بالإضافة إلى وضع برنامج وظيفي لانشاء مبنى مستشفى حميات دكرنس الجديد و تفعيل خدمات عيادات الجلدية و النفسية والعصبية والعلاج الطبيعي بمستشفى حميات المنصورة .

ولفتت مجاهد، إلى أنه على صعيد رفع كفاءة العاملين فقد تم تنظيم دورات تدريبية لاطباء الحميات بالتعاون مع إدارة الحميات بالوزارة على أحدث البروتوكولات المستخدمة في علاج الامراض المعدية وامراض الحميات .

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