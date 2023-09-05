تعليم البحر الأحمر تبحث جاهزية المدارس لاستقبال العام الجديد

حضر هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اجتماع تنسيقي في إطار استعدادات تعليم البحر الأحمر للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

كما حضر عدد من الجهات المعنية مثل "التعليم العام - التعليم الفني - الخدمات التربوية - إدارة المتابعة - الشئون المالية - شئون العاملين - التطوير - التخطيط - اللامركزية".

تم خلال الاجتماع مناقشة توافر جاهزية المدارس وضمان شروط السلامة داخل المنشآت التعليمية. تم أيضًا مناقشة تنفيذ بنود دليل الصيانة البسيطة والتأكيد على أهمية الالتزام بهذا الدليل.

وفي سياق آخر، تم التطرق إلى متابعة تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بصيانة المدارس، بالإضافة إلى تنفيذ شرح الدليل الإرشادي للصيانة ودليل النظافة. تم أيضًا التأكيد على ضرورة تشكيل لجان مختصة للمرور على المدارس والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وشدد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية وضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب والعاملين في المدارس.