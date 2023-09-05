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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاتحاد المصري للتأمين يستقبل قيادات السوق السوداني لبحث سبل التعاون

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

بادر الاتحاد المصري للتأمين - في إطار حرص الاتحاد المصري للتأمين على تنمية العلاقات مع الأسواق العربية والإفريقية - لعقد لقاء مع عدد من قيادات سوق التأمين السوداني، وبحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد فضلاً عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ولفيف من قيادات ورواد صناعة التأمين بمصر.

  

وعقد اللقاء بفندق نايل تاور بالقاهرة في جو ودي لتعزيز الروابط وعلاقات التعاون الراسخة مع السوق السوداني، وقد رحب  علاء الزهيري بالحضور مؤكداً على وجودهم ببلدهم الثاني مصر، ومشدداً على أن الاتحاد المصري للتأمين لن يدخر جهداً في سبيل دعم العلاقات والتعاون المشترك مع سوق التأمين السوداني، وفي ذات السياق عرض الزهيري على القيادات السودانية أن يقوموا باستخدام مقر الاتحاد وكافة المقومات الموجودة به لإتمام أعمالهم وذلك لحين عودتهم إلي مقار عملهم بدولة السودان الشقيقة.

    

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 كما تحدث معاوية أبشر ممثلاً للسوق السوداني، مؤكداً  أهمية مثل هذه اللقاءات ووجه الشكر للاتحاد المصري للتأمين وقيادات سوق التأمين المصري.

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