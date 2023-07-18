المصري للتأمين: التحول الرقمي يساعد في الوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع

‏قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن التحول الرقمي هو الأساس في زيادة معدلات نمو أقساط التأمين بالمقارنة لناتج الدخل القومي النهائي، والتحول الرقمي هو الأساس في هذه الزيادة المتوقعة.



‏وتابع علاء الزهيري خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التحول الرقمي سوف يساعد في الوصول إلى شريحة كبيرة جدا من شرائح المجتمع التي كان يصعب وصول التأمين إليها، وخاصة الشرائح التي تتعلق بالتأمين متناهي الصغر والشرائح التي تستخدم الهواتف المحمولة بشكل كبير جدا.

110 ملايين هاتف محمول

وأضاف أن مصر الآن فيها أكثر من 110 ملايين هاتف محمول وذلك سيساعدنا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.