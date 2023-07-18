عبد الوهاب غنيم: الدولة تعلم أهمية الرقمنة بالنسبة للحكومة المصرية

‏قال الدكتور عبد الوهاب غنيم ‏نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن حزمة القرارات التي اطلقتها هيئة الرقابة المالية مؤخرا لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، قرارات رائعة لكنها تأخرت بعض الشيء، والقيادة السياسية في مصر تعلم أهمية الرقمنة بالنسبة للحكومة المصرية.

مبادرة التحول الرقمي للحكومة

‏وتابع عبد الوهاب غنيم خلال لقائه في برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نتذكر منذ خمسة سنوات عندما أصدر الرئيس السيسي مبادرة التحول الرقمي للحكومة المصرية، مؤكدا أن التحول الرقمي له العديد من المزايا، أولا سيوفر الوقت والجهد وسوف يسرع من الخدمات، وسيؤدي إلى الشمول المالي، وسيقضي على الفساد، وسيحقق الشفافية والحوكمة.