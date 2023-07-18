عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الوهاب غنيم: الدولة تعلم أهمية الرقمنة بالنسبة للحكومة المصرية

الدكتور عبد الوهاب
الدكتور عبد الوهاب غنيم

‏قال الدكتور عبد الوهاب غنيم ‏نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن حزمة القرارات التي اطلقتها هيئة الرقابة المالية مؤخرا لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، قرارات رائعة لكنها تأخرت بعض الشيء، والقيادة السياسية في مصر تعلم أهمية الرقمنة بالنسبة للحكومة المصرية.

 

مبادرة التحول الرقمي للحكومة

 

‏وتابع عبد الوهاب غنيم خلال لقائه في برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نتذكر منذ خمسة سنوات عندما أصدر الرئيس السيسي مبادرة التحول الرقمي للحكومة المصرية، مؤكدا أن التحول الرقمي له العديد من المزايا، أولا سيوفر الوقت والجهد وسوف يسرع من الخدمات، وسيؤدي إلى الشمول المالي، وسيقضي على الفساد، وسيحقق الشفافية والحوكمة.

الرقمنة التكنولوجيا التحول الرقمي الدكتور عبد الوهاب غنيم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

قرار قضائي جديد في دعوتين لـ الخطيب ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مدربه السابق كشف السر.. لماذا رحل إمام عاشور عن ميتلاند الدنماركي؟

هددته بفضح عيب كبير| السر وراء طلاق حسن شاكوش لزوجته غيابياً.. والطب الشرعي يتدخل

صدى البلد يكشف التفاصيل المالية لتعاقد الأهلي مع إمام عاشور

العثور على جسم خطير بشاطئ في أستراليا.. والشرطة تحذر المواطنين

إسرائيل ترد على فيديو لحزب الله يحاكي هجوما على قاعدة عسكرية| شاهد

لطلاب الثانوية العامة.. موعد بدء تنسيق الجامعات 2023 -2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

تصيب 400 مليون شخص سنويا.. معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا

بأكثر من نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في قبرص

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

فيديو

نتيجة الثانوية العامة .. وزارة التعليم تعلن عن خبر سار لكل الطلاب

نزل 700 جنيه|هزة في أسعار الذهب.. والدولار يتراجع بقوة لأول مرة

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

أنا مسجون لوحدي.. محمد صبحي يبكي على الهواء لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ