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موجة حر شديدة تجتاح إيران وتتسبب في انقطاع المياه والكهرباء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موجة حر شديدة تجتاح إيران وتتسبب في انقطاع المياه والكهرباء

موجة حر شديدة في إيران
موجة حر شديدة في إيران
محمد على

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم "الثلاثاء" إن موجة حر شديدة اجتاحت إيران أدت إلى انقطاع إمدادات المياه والكهرباء في معظم أنحاء البلاد، مع انخفاض مستويات المخزونات إلى أدنى مستوى لها منذ قرن.

وقد تأثرت 18 محافظة على الأقل من أصل 31 محافظة في البلاد - بما في ذلك طهران - بدرجات الحرارة القصوى، التي بدأت يوم الجمعة الماضي ومن المتوقع أن تنخفض تدريجيًا بحلول يوم الخميس المقبل، وفقًا لتصريحات سلطات الأرصاد الجوية التي نقلها التلفزيون الرسمي.


وصدرت أوامر للمكاتب الحكومية في 10 محافظات على الأقل، بما في ذلك العاصمة، بالإغلاق يوم الأربعاء في محاولة للحفاظ على المياه والكهرباء، حيث ارتفعت درجات الحرارة في أجزاء من جنوب وجنوب غرب إيران فوق 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت).

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن 10 عواصم إقليمية على الأقل سجلت درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية الاثنين، بما في ذلك طهران، 

ووصلت الدرجة إلى 40 درجة مئوية لأول مرة هذا العام.

تأتي موجة الحر وسط انخفاض حاد في هطول الأمطار - وهي الأسوأ منذ 60 عامًا في العاصمة، وفقًا لشركة إمدادات المياه الإقليمية في طهران. 

وسائل إعلام رسمية الثلاثاء إيران إمدادات المياه والكهرباء المياه والكهرباء

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