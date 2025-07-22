لحماية العمال.. اليونان تفرض إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر القاسية

فرضت اليونان إجراءات طارئة الثلاثاء لمساعدة العمال على التعامل مع درجات حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية في موجة حر من المقرر أن تستمر طوال الأسبوع.



فتحت المدن الغرف العامة المكيفة وأمرت وزارة العمل بوقف العمل في الهواء الطلق من الساعة 12:00 إلى الساعة 5:00 بعد الظهر (0900 إلى 1400 بتوقيت جرينتش) في معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك أثينا.

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن موجة الحر التي بدأت يوم الاثنين ليس من المتوقع أن تهدأ قبل يوم الأحد.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في العاصمة ومدينة سالونيك إلى 40 درجة مئوية يوم الثلاثاء، مع ارتفاعها إلى 43 درجة مئوية في وسط اليونان.

ومن المتوقع أن تبلغ موجة الحر ذروتها في أثينا يوم الخميس مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية، بحسب الوكالة.