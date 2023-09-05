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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف يتفقد مخرات السيول بالمراكز

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، عدداً من مخرات السيول بمراكز بني سويف وناصر وببا ، ضمن خطة المحافظة لمتابعة كافة أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار،وتكثيف المرور على المخرات والمجاري المائية بالمحافظة.

وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار  والسيول.
حيث تابع السكرتير العام المساعد مستجدات الوضع الحالي بتلك المخرات،وذلك للوقوف ميدانياً والتأكد من جاهزيتها لتصريف أية أمطار محتملة واتخاذ ما يلزم حيال بعض المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتعمل بالكفاءة المطلوبة، لاستقبال وتصريف مياه الأمطار ،وذلك بحضور كل من : العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، الأستاذ علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالديوان العام  مسؤولى القطاعات والمرافق المعنية من الري والكهرباء والوحدات المحلية.

 

محافظ بني سويف يتابع جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لمواجهة وإزالة التعديات

وأكد السكرتير العام على توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم" لمسؤولى الأجهزة والجهات التنفيذية المختصة،بالتعاون والتنسيق التام فيما يتعلق بأعمال تطهير مجرى المخرات ورفع نواتج التطهير وتدبيش وتأهيل بعض الأجزاء التي تحتاج إلى ترميم وصيانة في بعض جوانب المخرات، بالإضافة إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والمرورالميداني على كافة البرابخ والمخرات وإعداد تقارير بصفة أسبوعية مع التنسيق مع القطاعات المختلفة.

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