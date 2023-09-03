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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لمواجهة وإزالة التعديات

ازالة تعديات
ازالة تعديات

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية، أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.

وفي هذا الشأن  تضمنت تقارير جهود الوحدات المحلية والتي تم تنفيذها في هذا الجانب بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة من حماية الأراضي وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية وتحت إشراف رؤساء المدن ونوابهم ومسئولي القرى.

وأسفرت هذه الجهود اليوم عن إزالة 18 حالة تعد بمركزي الواسطى وناصر  والتي شملت 10 حالات تعد بقرى الميمون وميدوم ، وأبوصير وصفط الشرقية والغربية، و7 حالات بقرية بهبشين، بجانب وقف  أعمال ردم بالطريق الزراعي أمام كوم ادريجه لاستخدامه تشوينات على الطريق ، وتم وقف المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد المحافظ د.محمد هاني غنيم  على ضرورة الاستمرار في المتابعة اليومية لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

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