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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سارة سلامة تمزج بين الجرأة والأنوثة في أحدث إطلالة

سارة سلامة
سارة سلامة

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر "إنستجرام".

 

وبدت سارة سلامة بإطلالة أنثوية جذابة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا مجسمًا، دون أكمام، صمم من قماش اللامع باللون الفوشيا وتزينت ببعض الإكسسوارات الناعمة.

 

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع لون الروز في الشفاه

وتتميز سارة سلامة، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها، وتعتمد على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها ونقص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

أحدث أعمال سارة سلامة

أحدث أعمال سارة سلامة خلال مشاركتها في مسلسل “الأجهر” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا بإشادة الجمهور.

مسلسل الأجهر يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، محمود قابيل، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

تدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول شاب يدعى «يوسف» يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول أفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.

من ناحية أخرى،  شاركت سارة سلامة، ضيفة شرف، في فيلم “ مغامرات كوكو ” الذي تم عرضه عرضه مؤخرا، ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزي، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومي فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

والعمل من بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

 

 

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