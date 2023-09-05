"هذا مكاني".. تعليق كريم بنزيما بعد ارتداء الزي السعودي

نشر كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي صورة له بالزي السعودي عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء إجراء قرعة كأس العالم للأندية.

وكتب بنزيما تعليقا علي الصورة قائلا "هذا مكاني الحمد لله".

علق الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية علي ارتداء كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي التوب السعودي أثناء قرعة كأس العالم للأندية.



وأضاف أديب عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر

‏طبعا انا لو كنت لبست التوب السعودي وحضرت اي حاجه فى المملكه كانت الدنيا حتتقلب واسمع اتهامات العماله والبيع اما اخونا بنزيمه عادي جدا لا حد من بره ولا من بلده قاله بم .



وتابع قائلا : بصراحه فيه حاله غريبه اليومين دول .وعلى العموم هى فرصه برضه البس توب الكام يوم الجايين اما اروح المملكه مريح ومشرف .

أقيمت اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، بتواجد النادي الأهلي ممثلا عن قارة إفريقيا.

وتستضيف مدينة جدة السعودية بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويلتقي اتحادة جدة ممثل البلد المستضيف فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية 12 ديسمبر، على أن يلتقي الفائز منهما مع الأهلي في ربع النهائي 15 ديسمبر.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

المباراة الافتتاحية

اتحاد جدة السعودي - أوكلاند سيتي النيلوزيلندي، 12 ديسمبر.

الدور ربع النهائي

الأهلي - الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، 15 ديسمبر.

كلوب ليون المكسيكي - أوراوا الياباني، 15 ديسمبر

نصف النهائي

المتأهل من الأهلي والاتحاد وأوكلاند - بطل أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد)، 18 ديسمبر

الفائز من كلوب ليون وأوراوا - مانشستر سيتي الإنجليزي، 18 ديسمبر

مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية، 22 ديسمبر.

يذكر أن الأهلي حقق المركز الرابع في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية، بينما فاز ريال مدريد الإسباني باللقب.