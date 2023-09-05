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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمن يعانوا من الأرق.. احذر هذه المأكولات قبل النوم

ارشيفية
ارشيفية

أكدت الدكتورة سالمة مرزوق، أستاذ تشخيص المخ و الأعصاب و العضلات و اضطرابات النوم، أن هناك 180 سببا لاضطراب النوم أو الأرق  و يمكن أكثر.

 

وأوضحت "مرزوق"، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم "دينا رامز"، أن مصطلح الكابوس يطلق عندما يقوم الشخص من نومه أثناء الحلم، و بهذا يكون لم يشبع من نومه بالإضافة إلى تذكره بما حلم به.

 

مأكولات تسبب الأرق

وأشارت "مرزوق"، إلى أن أدوية النوم هي آخر وسيلة يلجأ لها الطبيب لمعالجة اضطرابات النوم، لافتة إلى أن هناك بعض الأكلات أو العادات الصحية بالأكل هي المسببة لاضطراب النوم مثل: الكافيين، القرفة، و المأكولات الحارة.

 

ونوهت، إلى أن دورة النوم الكاملة تأخذ من 70 إلى 90 دقيقة أو أقل بالنسبة للبعض.  
 

اضطرابات النوم الأرق الكابوس الحلم أدوية النوم المأكولات الحارة

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