متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: الزيادة السكانية تأكل كل ‏شيء

أكد القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم ‏الكنيسة الأرثوذكسية، أن تنظيم الأسرة أمرا مهما في ‏سبيل التقدم للأمام، مضيفا أن الزيادة السكانية تأكل كل ‏شيء.‏

وأضاف موسى إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن موضوع الزيادة السكانية لازم نفكر قبل القرار ونحسب كل حاجة على المدى البعيد، متابعا أنه يجب الانتباه لهذا الأمر.

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وقال المتحدث الرسمي باسم ‏الكنيسية الأرثوكسية: نحتاج العمل على هذا الملف ونصل للجميع وتحقيق فهم ‏للناس جيد وتوجيه الناس لمصلحهتم بكل التفاصيل ‏المتعلقة بالزيادة السكانية. ‏