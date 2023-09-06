منع زواج القاصرات.. برلمانية تكشف كيفية الحد من الزيادة السكانية

علقت إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على افتتاح الرئيس السيسي لفعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023.



وقالت إيناس عبد الحليم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "لابد من زيادة توعية المواطن بأهمية تنظيم الأسرة، إضافة إلى سن القوانين لمنع زواج القاصرات".

وأضافت إيناس عبد الحليم: "لابد من منع عمل الأطفال نظرا لاعتقاد البعض أن الأبناء ثروة بشرية لتوفير دخل للأب".

وتابعت إيناس عبد الحليم: "لابد من تمكين المرأة اقتصاديًا للحد من الزيادة السكانية والتشجيع على الولادة الطبيعية بدلًا من القيصرية".

وأكملت إيناس عبد الحليم: "كل مظاهر التنمية في كافة القطاعات لن يشعر بها المواطن في ظل الزيادة السكانية المتسارعة".

