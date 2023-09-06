طعام غير متوقع يحمي العين والجلد.. تعرف عليه

تعد صحة العين من اكثر الأمور التي تجعل النساء والرجال فالنظر هو أغلى شيء.

ووفقا لما جاء في موقع" افري داي هيلث " فهناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على مواد تعزز صحة العين بل وتساعد في تحسن حالة الجسم.

ومن أهم الأطعمة الفعالة في علاج النظر وتحسين صحة العين بل وتحافظ على الجلد وتسرع شفاؤه هى القرع العسلي.

تتغير صحة العين والجلد حتمًا مع تقدم العمر، لكن بعض العناصر الغذائية يمكن أن تقدم الدعم.

هناك صلة بين التغذية وصحة العين، وفقا لجمعية البصريات الأمريكية ، التي توصي بتناول المزيد من اليقطين لأن الفاكهة تحتوي على عناصر غذائية قد تساعد في الحفاظ على الرؤية.

على وجه التحديد، يكون الزنك والألياف واللوتين والزياكسانثين والفيتامينات A وC وE الموجودة في القرع مفيدة لصحة العين.