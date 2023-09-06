عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال زيارته لدمياط

وزير قطاع الأعمال يبحث تطوير صناعة الموبيليا بمدينة الأثاث

مدينه الاثاث
مدينه الاثاث


عقب زيارتهم لمدينة دمياط للأثاث،، عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، و الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، واللواء كامل هلال مستشار وزير الصناعة والتجارة للمشروعات الصناعية، والعميد محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث اجتماعًا حضره عدد كبير من ممثلى تلك الجهات و كذلك ممثلى الغرفة التجارية بدمياط والصناعة.

 تناول الاجتماع  مناقشة مخطط تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية و قرار رئيس مجلس الوزراء.

وفى هذا السياق،، استعرضت " الدكتورة منال عوض " أهم التوصيات التى تم الخروج بها من جلسات ورش العمل التى انعقدت الأسبوع الماضي ،  حيث أشارت إلى أنها تضمنت آليات دعم الصناع و دراسة مقترح إنشاء كيان مختص بصناعة الأثاث يضم خبراء من الجهات المختلفة و الجامعات و أيضًا كبار وصغار الصناع ، تكون مهمته دراسة محاور التطوير والتحديث والتدريب ، و تعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث لتقديم خدمات التدريب والدعم الفنى للخروج بمنتج  يضاهي المنتجات العالمية بما يؤهله إلى مجال التصدير إلى الأسواق الدولية،  و أيضًا تعزيز مشاركة الصناع بالبعثات الخارجية وتوفير الأخشاب والمواد الخام اللازمة للصناعة من خلال المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال وكذلك مشاركة المنتج الدمياطي بالمنافذ التجارية التابعة للوزارة.

 

 وأشارت إلى أنه تم تسليط الضوء حول أهمية مراجعة الاتفاقيات التجارية التى أجرتها مصر مع دول العالم وإقامة اتفاقية تخص قطاع الأثاث على غرار باقى الاتفاقيات ، وأكدت " محافظ دمياط " أيضًا على ضرورة الاهتمام بمحورى التدريب وتسويق المنتجات وكذلك خطة دعم المصدرين وادارج محور التعليم المتعلق بالصناعة ضمن رؤية التعليم الفنى لإعداد جيل جديد من العمالة المدربة على التقنيات الحديثة ، وتقديم حوافز استثمارية من خلال الهيئة العامة للاستثمار لجذب المستثمرين لافتة الى أهمية هذا الاجتماع الموسع للوصول إلى خارطة طريق و تحديد القرارات الخاصة بمخطط التطوير تتضمن حلول عملية قصيرة الاجل وطويلة المدى للتعامل مع المشكلة باعتبارها قضية اقتصادية ذات تأثير على مواطنى المحافظة و الاقتصاد القومى ، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة ، حيث تم مناقشة كافة المحاور بشكل تفصيلى خلال الاجتماع..

وأكدت " محافظ دمياط " حرص الدولة على تطوير صناعة الأثاث التى تشتهر بها محافظة دمياط منذ تاريخ طويل واستعادة مكانتها الكبيرة التى حظت بها بالأسواق المحلية والاقليمية والدولية على مدار سنوات،  لافتة إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع خريطة عمل للتطوير خلال الوقت الحالى تتضمن خطة مستقبلية للصناعة و كذلك دفع العمل بمدينة دمياط للأثاث والتى تُعد من أهم المشروعات القومية التى تضمنت ورش وهناجر ومنطقة صناعية و منطقة خدمات تجارية ومناطق إدارية وخدمية ومركز تعليم فنى و مركز تكنولوجيا الأثاث وذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتعظيم القيمة المضافة..

تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

دمياط الاتفاقيات التجارية البعثات الخارجية الاقتصاد القومي التطوير والتحديث الدكتورة منال عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قطاع الاعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه|الذهب يتراجع مجددا الآن في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

سعر جديد للدولار|الأخضر يفقد 5 جنيهات بالسوق السوداء بعد بريكس وقرار الحكومة

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

الأزمة تشتعل | تفاصيل هجوم محمد فضل على الأهلي.. وصدمة النادي

محمود المخبزي يكشف كواليس الحالة الصحية لـ«الخطيب» .. ومفاجأة بشأن سيد عبدالحفيظ

بسبب سد النهضة .. خبير: انخفاض غير مسبوق في إيراد النيل

لا سوزا ولا موليكا|محمود المخبزي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

موضوعات متعلقة

تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

دمياط.. انطلاق برنامج "مشواري" للنشء والشباب بمكتبة مصر العامة بـ"عزبة البرج"

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023| فيديو

شاهد ما كشفته كاميرات الأقمار الصناعية عن المطارات الروسية السرية

لافروف يصل إلى جاكرتا للمشاركة في قمة دول جنوب شرق آسيا

الأهلي خير مثال| فاروق جعفر يتحدث عن رئيس نادي الزمالك الجديد

طقس شديد السخونة.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء| فيديو

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية وسط مواجهات عنيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 آلاف جنيه انخفاضا في طن الحديد| أسعار مواد البناء تفاجئ المصريين.. تفاصيل

8 علامات تظهر على القدم.. تعرف على أعراض ارتفاع الضغط والكوليسترول

طريقة تحضير شوربة الكرنب دايت

طريقة تحضير شوربة كرات اللحم والذرة

فيديو

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ