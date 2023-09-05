عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

صدى البلد

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وذكر هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 9187 طن بضائع متنوعة.

وتابع البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 13 ألفا و985 طن شملت ألف طن نواتج تقطير و4543 طن خردة و1500 طن ذرة و6942 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 971 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 325 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2971 حاوية مكافئة .

وأشار البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصلت لـ 41 ألفا و330 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225 ألفا و714 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4259 شاحنة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

مروة صبري لـ أسما منير: ليه رايحة مهرجان الدراما انتي مش فنانة

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

قبلتها على رأسها.. عزة مصطفى تتأثر بأم الشهيد من ‏أرض الفيروز| فيديو

السعودية .. تحذير عاجل من المملكة لرعاياها في الكويت

24 مدينة جديدة.. كيف واجهت الدولة الزيادة السكانية| السيسي يكشف الحقائق

أبو الغيط: نتطلع لاعتراف اليابان بدولة فلسطين

على أرض مصر.. اجتماع مهم بين وزير الخارجية الياباني ونظيره التونسي.. تفاصيل

جوردان هندرسون: محمد صلاح سيكون له تأثير ضخم في ليفربول أو السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيبسي حار..تحدٍ على سناب شات يؤدي بحياة مراهقاً

بفستان لافت.. شاهيناز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

اوعى تطنشه.. مضاعفات خطيرة لانخفاض الضغط

وداعا للنحافة.. أطعمة تزيد الوزن في أسبوع واحد

فيديو

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ