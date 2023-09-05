تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وذكر هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 9187 طن بضائع متنوعة.

وتابع البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 13 ألفا و985 طن شملت ألف طن نواتج تقطير و4543 طن خردة و1500 طن ذرة و6942 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 971 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 325 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2971 حاوية مكافئة .

وأشار البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصلت لـ 41 ألفا و330 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225 ألفا و714 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4259 شاحنة.