لا سوزا ولا موليكا|محمود المخبزي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

كشف محمود المخبزي، رئيس القسم الرياضي بموقع صدى البلد، عن تفاصيل جديدة بشأن مهاجم الأهلي الجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمود المخبزي في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “بنسبة كبيرة سيتم التعاقد مع مهاجم جديد في النادي الأهلي وسيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة”.

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وتابع: “الأهلي سيتعاقد مع مهاجم خلال أيام قليلة، لا سوزا ولا موليكا، هناك مهاجم إفريقي يتكتم الأهلي على اسمع بعد فشل التعاقد مع سوزا، بعدما كان كولر متمسك بضمه”.

وأضاف: “الأهلي رفع القيمة التعاقدية للمهاجم لأكثر من 3 مليون دولار، الأهلي حسم أمور التفاوض الخاصة به بنسبة 75% وخلال أيام سيتم الإعلان عنه”.

مهاجم سوبر في الأهلي

واختتم: “الأهلي سيتعاقد مع مهاجم سوبر، ليس أي لاعب، ولو كان يريد التعاقد مع أي مهاجم لكان تم التعاقد خلال الأيام الماضية”.