مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-9-2023 والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الأربعاء، الموافق 6-9-2023، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي على رأسها تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

مباريات تصفيات أمم إفريقيا

ليبيا ضد غينيا الإستوائية – الساعة 10 مساء - على قناة بي إن سبورتس إتش دي 6

مباريات ودية

سوريا ضد ماليزيا – الساعة 12 ظهرا

عمان ضد فلسطين – الساعة 5:45 مساء

مالطة ضد جبل طارق – الساعة 9 مساء

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

دارلاستون تاون ضد سبورتنج خالسا – الساعة 9:45 مساء

هاستينج يونايتد ضد إيريت و بيلفيدير – الساعة 9:45 مساء

فلاكويل هيت ضد فاكينهام تاون – الساعة 9:45 مساء