مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-9-2023 والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الأربعاء، الموافق 6-9-2023، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي على رأسها تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
مباريات تصفيات أمم إفريقيا
ليبيا ضد غينيا الإستوائية – الساعة 10 مساء - على قناة بي إن سبورتس إتش دي 6
مباريات ودية
سوريا ضد ماليزيا – الساعة 12 ظهرا
عمان ضد فلسطين – الساعة 5:45 مساء
مالطة ضد جبل طارق – الساعة 9 مساء
مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
دارلاستون تاون ضد سبورتنج خالسا – الساعة 9:45 مساء
هاستينج يونايتد ضد إيريت و بيلفيدير – الساعة 9:45 مساء
فلاكويل هيت ضد فاكينهام تاون – الساعة 9:45 مساء