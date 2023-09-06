«أفضلُ معانٍ في أفضل ترتيب».. أحدث إصدارات الهيئة السورية العامة للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة السورية العامة للكتاب، وضمن المشروع الوطني للترجمة، في سلسلة "الكتاب الإلكتروني" كتاب “أفضلُ معانٍ في أفضل ترتيب… مقالات في الشعر”، تأليف: ستيفن دوبنز، وترجمة: د. باسل المسالمة.

يأتي عنوان هذا الكتاب من تعريف صموئيل تايلر كوليردج للشعر، ويضم بين دفتيه مقالات تتناول طبيعة الشعر بوصفه جنساً أدبياً، والغموض الذي يكتنف عمل الشاعر، ومن خلال هذه المقالات التي تبحث في الذاكرة، والاستعارة، ووتيرة القصائد، وتعقيدات الصوت والنبرة فيها، والتذوق الأدبي لكتّاب مثل تشيخوف، وريتسوس، وماندلشتام، وريلكه، يقودنا المؤلف إلى خفايا الشعر وجمالياته.

ويحلل المؤلف في 16 فصلاً، عناصر الشعر ومبادئه، كالوزن والقافية والصورة الشعرية، ويحدد مواطن الجمال فيها، ليقدم للقارئ خلاصة تجارب الشعراء الغنية بالأوصاف والمعاني.

كتاب “أفضلُ معانٍ في أفضل ترتيب… مقالات في الشعر”، تأليف: ستيفن دوبنز. ترجمة: د. باسل المسالمة. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.