الزمالك يواصل تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة لليوم الثالث

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نادي الزمالك، مواصلتها تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة لليوم الثالث.

وتقدم ماجد فاروق الحنبلي عضو الجمعية العمومة لنادي الزمالك، أمس، بأوراق ترشحه على منصب الرئاسة، خلال الانتخابات المقبلة للنادي الأبيض.

بينما تقدم كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية، أمس الأول، على منصب أمين الصندوق.

كما تقدم كلا من: أحمد عفيفي، ورجب رواش، وأحمد فوده نصير، بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

وفُتح في العاشرة من صباح يوم الاثنين 4 سبتمبر، باب الترشح لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة 7 أيام متتالية، ولمدة 8 ساعات يوميا، من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من كل من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي من قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.