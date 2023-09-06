مواهب ساحل سليم تتألق بمشروع الألف مبدع

يستمر مشروع "الألف مبدع"، من أطفال وشباب الصعيد تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، حيث يواصل إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل، احتفالاته الثقافية والفنية، ضمن جولات المشروع فى محافظات سوهاج والمنيا والوادى الجديد وفى أسيوط.

وقام رئيس الإقليم بزيارة لقصر ثقافة ساحل سليم التابع لفرع ثقافة أسيوط، و بحضور شعراء نادي أدب ساحل سليم، ومنهم الشاعر جلال زيان رئيس النادي، وعثمان عبد العال، عبد النبي قاسم، واشرف عبدالمنعم، محمد شحاته.

وبدأ الحفل بقراءة آيات من القرآن الكريم للموهبة إسلام ياسر، أعقبه عدة فقرات فنية لفريق كورال الطفل، وقدم فقرات الحفل الشاعر جلال زيان ، واستمع أهالى الأطفال مع الأدباء إلى العديد من المواهب الفنية من الأطفال، منهم بسملة ياسر، و حنين ناصر، ورنا أحمد، ومواهب إلقاء شعر إيمان أحمد عبد العال، و حسن خليل، وندى على لطفي، وتقى سيد همام، وروىء عصام فى الإنشاد الديني، وفى مجال الفن التشكيلي ولاء شعبان، وتيسير رشيدى.

من جانبه ، أعلن الكاتب محمد نبيل استمرار اكتشاف المواهب من أطفال محافظات الصعيد وضرورة الإهتمام بأطفال وشباب محافظات الوجه القبلى بالإضافة إلى الدعم المستمر والمتابعة من الدكتورة نفين الكيلانى وزيرة الثقافة لمشروع اكتشاف ١٠٠٠ مبدع من أولادنا الموهوبين في صعيد مصر وخاصة محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد.