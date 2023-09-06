عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مواهب ساحل سليم تتألق بمشروع الألف مبدع

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

يستمر مشروع "الألف مبدع"، من أطفال وشباب الصعيد تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، حيث يواصل إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل، احتفالاته الثقافية والفنية، ضمن جولات المشروع فى محافظات سوهاج والمنيا والوادى الجديد وفى أسيوط.

وقام رئيس الإقليم بزيارة لقصر ثقافة ساحل سليم التابع لفرع ثقافة أسيوط، و بحضور شعراء نادي أدب ساحل سليم، ومنهم الشاعر جلال زيان رئيس النادي، وعثمان عبد العال، عبد النبي قاسم، واشرف عبدالمنعم، محمد شحاته.

وبدأ الحفل بقراءة آيات من القرآن الكريم للموهبة إسلام ياسر، أعقبه عدة فقرات فنية لفريق كورال الطفل، وقدم فقرات الحفل الشاعر جلال زيان ، واستمع أهالى الأطفال مع الأدباء إلى العديد من المواهب الفنية من الأطفال، منهم بسملة ياسر، و حنين ناصر، ورنا أحمد، ومواهب إلقاء شعر إيمان أحمد عبد العال، و حسن خليل،  وندى على لطفي، وتقى سيد همام، وروىء عصام فى الإنشاد الديني، وفى مجال الفن التشكيلي ولاء شعبان، وتيسير رشيدى.

من جانبه ، أعلن الكاتب محمد نبيل استمرار اكتشاف المواهب من أطفال محافظات الصعيد وضرورة الإهتمام بأطفال وشباب محافظات الوجه القبلى بالإضافة إلى الدعم المستمر والمتابعة من الدكتورة نفين الكيلانى وزيرة الثقافة لمشروع اكتشاف ١٠٠٠ مبدع من أولادنا الموهوبين في صعيد مصر وخاصة محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد.

مشروع الألف مبدع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الكاتب الصحفي محمد نبيل احتفالاته الثقافية والفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

ترشيحاتنا

مشاهد ساخنة.. تعرف على تفاصيل انفصال فريد شوقي وهدى سلطان بسبب رشدي أباظة

بث مباشر| كلمة سامح شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب

قلق بالغ.. أول تعليق من الكرملين على مناورات أرمينيا وأمريكا

وزير الكهرباء يبحث مع وفد فرنسي مشروعات الربط مع أوروبا

مفاجأة.. أوسوريو يهدد بالرحيل عن الزمالك لهذا السبب| تفاصيل مثيرة

بوست على الفيس بوك يزعم انتشار الأعمال المنافية للآداب والأمن يكشف الحقيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مظهرها.. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها وتروى موقفا محرجا

فيديو يوثق سرقة صينية لهاتف آيفون 14 بلس بطريقة عجيبة..وهذا ما حدث

أفضل الطريق للتعامل مع قلق الطفل وانفصاله عن الوالدين في بداية الحضانة

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ