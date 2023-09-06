الجارديان: تكلفة إصلاح المدارس في بريطانيا تقترب من 150 مليون إسترليني

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير حصري نشرته اليوم الأربعاء أن تكلفة إصلاح أزمة المباني المدرسية في بريطانيا تقترب من 150 مليون جنيه إسترليني ويمكن أن ترتفع أكثر من ذلك بكثير، وفقًا لتقديرات الصحيفة المستندة إلى أرقام من قطاع البناء والحكومة والمدارس.

ومن المرجح أن يؤدي ثمن إزالة الألواح الخرسانية الخلوية، التي تحذر الحكومة من أنها "معرضة للانهيار دون سابق إنذار"، إلى الضغط على داونينج ستريت لإطلاق برنامج إعادة بناء كبير وعاجل بدلاً من الإصلاحات المؤقتة.

ويطالب مديري المدارس في بريطانيا بالاستبدال الكامل للعديد من المباني المتضررة، والتي تم تشييدها في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وتعاني من مشاكل أخرى، بما في ذلك أعطال الأسلاك والتسريبات.