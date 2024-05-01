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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الصحة في غزة تنشر أرقاما صادمة لضحايا جرائم الاحتلال

غزة
غزة

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 208 على قطاع غزة.

وقال وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي أرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 33 شهيد و57 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت وزارة الصحة في غزة في تقريرها اليومي، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ارتفعت إلى 34568 شهيد و77765 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

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