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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يحمل حماس مسؤولية عرقلة التوصل لصفقة التبادل ومعاناة أهل غزة

بلينكن والرئيس الاسرائيلي
بلينكن والرئيس الاسرائيلي

حمّل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حركة حماس مسؤولية عرقلة التوصل لصفقة التبادل حتى الآن؛ وذلك خلال اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ في تل أبيب.

 

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ألقى بلينكن باللوم مباشرة على حماس لفشلها في التوصل إلى صفقة رهائن، قائلا هي "السبب الوحيد لعدم تحقيق ذلك".

 

وتابع: "لا تأجيل، لا أعذار.. لقد حان الوقت الآن".

 

وفي تغيير عن المألوف حيث كانت الانتقادات مؤخرا للسياسات الإسرائيلية، وجه بلينكن اللوم لحماس أيضا على معاناة المدنيين في غزة قائلا: "علينا أيضا أن نركز على الناس في غزة الذين يعانون في هذا التبادل لإطلاق النار من صنع حماس، وبالتالي التركيز على حصولهم على المساعدة التي يحتاجونها - الغذاء والدواء والماء والمأوى".

 

وبعد ذلك، التقى بلينكن بعائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس، قبل التوجه إلى القدس للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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