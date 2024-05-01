عروض من ناد فرنسي وألماني.. نجم الأهلي على أعتاب الاحتراف| تفاصيل

نشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات الناقد الرياضي عبد الحكيم أبو علم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أكس.

وقال عبد الحكيم أبو علم في تصريحات تليفزيونية مع ابراهيم عبد الجواد : “محمد عبدالمنعم خارج الأهلي بنسبة كبيرة، عرضين غير رسميين من نادي ألماني وفرنسي يبحثان حول اللاعب”.

الأهلي ومازيمبي

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيًا في الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.