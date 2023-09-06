ورش فنية ومحاضرات ثقافية تعزز الأنشطة الصيفية بالبحر الأحمر

شهد فرع ثقافة البحر الأحمر العديد من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة في إطار الأنشطة الصيفية التي ينظمها، وذلك في مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تضمنت هذه الفعاليات استمرار الورش الفنية المبتكرة، حيث نظمت ورشة بعنوان "كيفية تركيب الألوان" في مكتبة الطفل والشباب بسفاجا. كما أُقيمت ورشة فنية تفاعلية في قصر ثقافة أبو رماد تناولت موضوع المواطنة من خلال عروض الأراجوز.

بالإضافة إلى ذلك، عُقدت محاضرة بعنوان "أهم المعالم التاريخية في مدينة القصير" في مدرسة جمال عبدالناصر الأعدادية بتنظيم من بيت ثقافة الحمراوين. وأقيمت محاضرة أخرى بعنوان "الإعلام في مواجهة الإرهاب الإلكتروني" بتنظيم من بيت ثقافة سفاجا.

كما نظم قصر ثقافة الشلاتين محاضرة حول "الزيادة السكانية" بهدف توعية الجمهور حول هذا الموضوع المهم.