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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

16 مليون جنيه.. تفاصيل مثيرة وراء سقوط عصابة تهريب العملة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاطا إجراميا بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون وحيازتهما 16 مليون جينه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد ‏ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة أكثر من 16 مليون جنيه بحوزة شخصين بالقاهرة حصيلة نشاطهما الإجرامى فى تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون.

وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 16 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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