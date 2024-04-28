6 آلاف جنيه راتبا يوميا.. مفيدة شيحة: وصية الرئيس للآباء والأمهات مهمة

أشادت الإعلامية مفيدة شيحة، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز الدولة للبيانات والحوسبة السحابية بالعاصمة الإدارية اليوم الأحد، مشيرة إلى أن هذا الأمر خطوة مهمة في الجمهورية الجديدة.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال تصريح في منتهى الأهمية، والذي قال فيه "أقول لكل أسرة لديها أطفال في المرحلة الابتدائية والمتوسطة.. إذا أردت أن تفعل شيئا من أجل أطفالك ووطنك، يجب أن تظل البوصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات".

وأشارت مفيدة شيحة، إلى أن السيسي أكد أن هناك دولا عدد سكانها قليل ويعمل فيها الكثير من مواطنيها في هذا المجال ويكسبون دخلا دولاريا مرتفعا، مضيفا: “هذا الكلام يفتقر إلى العقل.. لا أريد مصنعا بل أريد”. “أنا بحاجة إلى كل شيء.”

وتابعت مفيدة شيحة، أن :"هذا المجال في غاية الأهمية وبيوصل بسرعة، وفيه رواتب كبيرة لكل من يعمل في هذا المجال، ومش لازم ابني يكون خريج حقوق أو تجارة وممكن يدرس المجال ده، ويبقي احسن وله مستقبل، والجرافيك ديزينر يحصل في اليوم على راتب يقدر ب 6 آلاف جنيه، وبلاش نفكر بالطريقة العقيمة القديمة في تعليم الأبناء".





