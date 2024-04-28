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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيربي: إسرائيل وافقت على عرض «مخاوف ورؤى» واشنطن قبل اجتياحها رفح الفلسطينية

كيربي
كيربي

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الأحد، إن إسرائيل وافقت على الاستماع إلى مخاوف‭ ‬ورؤى‭ ‬واشنطن، قبل اجتياحها مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وكان مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، قد قال، يوم الأربعاء، إن الجيش يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس هناك، رغم التحذيرات الدولية من حدوث كارثة إنسانية.

وتقول واشنطن إنها لن تدعم عملية في رفح من دون وجود خطة إنسانية مناسبة يعتد بها.

وأضاف كيربي لشبكة "إيه. بي. سي": "لقد أكدوا لنا أنهم لن يدخلوا رفح حتى تتاح لنا الفرصة لمشاركة وجهات نظرنا ومخاوفنا معهم".

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المنطقة خلال أيام، وقال كيربي إن بلينكن سيواصل الضغط من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار تريد واشنطن أن يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل.

وقال كيربي "ما نأمله هو أنه بعد 6 أسابيع من وقف إطلاق النار المؤقت، ربما نتمكن من تحقيق شيء أكثر استدامة"، مشيرا إلى أن عدد شاحنات المساعدات المتجهة إلى شمال غزة بدأ في التزايد.

وأضاف "بدأ الإسرائيليون في الوفاء بالالتزامات التي طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن منهم الوفاء بها".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماية المدنيين الفلسطينيين وعمال الإغاثة الأجانب في غزة وإلا فإن واشنطن قد تقيد دعمها لإسرائيل في الحرب على حماس.

يأتي هذا بينما تتكثف الجهود الدبلوماسية الأحد للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، تنص على الإفراج عن الأسرى، في وقت تدرس حركة حماس اقتراحاً إسرائيلياً جديداً لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر والمهدد بالمجاعة.

قطاع غزة إسرائيل الأمن القومي جون كيربي

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