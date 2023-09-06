مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني: نناقش غدا التمكين السياسي والاتحادات الطلابية

كشف زكي القاضي المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، تفاصيل الموضوعات المطروحة في جلسات الحوار .

وقال زكي القاضي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، إنه سيتم التباحث في جلسات الغد بـ الحوار الوطني عن التمكين السياسي للشباب والاتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية .

وتابع زكي القاضي :" سيتم مناقشة قضايا شبابية كثيرة وسوف نصل إلى توصيات ومقترحات من أجل دفع الشباب لمزيد من العمل في مجال العمل العام ".

ولفت زكي القاضي :" من الضروري أن يتم توفير وسائل تمكين سياسي للشبابـ وشباب الاتحادات الطلابية هم من يقودون المشهد السياسي في المستقبل ".

وتابع زكي القاضي:" سوف نبحث كيفية حل مشاكل الاتحادات الطلابية في الجامعات المصرية في جلسات الحوار الوطني ".