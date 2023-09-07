محكمة الاستئناف في نيجيريا ترفض كل طلبات الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية

رفضت محكمة الاستئناف في نيجيرية، اليوم الخميس، طعن المعارضة بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس بولا تينوبو، في قرار طال انتظاره.

وتداولت هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة منذ أشهر حول دعاوى قضائية رفعها حزب الشعب الديمقراطي المعارض وحزب العمال بشأن اتهامات بوقوع مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق أثناء الانتخابات.

وكان تينوبو، حاكم لاجوس السابق البالغ من العمر 71 عامًا، قد فاز، في فبراير بالانتخابات الرئاسية للبلد الأفريقي الأكبر من حيث عدد السكان، بنسبة أصوات بلغت 37%، بعد منافسة قوية مع عتيق أبو بكر مرشح حزب الشعب الديمقراطي، وبيتر أوبي مرشح حزب العمال.

ورغم قرار المحكمة، فيمكن للأحزاب استئناف الحكم أمام المحكمة العليا من أجل حكم نهائي.

ومنذ توليه منصبه في مايو الماضي، أعلن تينوبو سلسلة إصلاحات تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، لكن هذه الإجراءات تسببت في ارتفاع تكاليف المعيشة على المدى القصير.

وأعلنت الرئاسة حضور تينوبو قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الأسبوع المقبل، ونيتها تقديم طلب انضمام إلى هذا التكتل، سعياً لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتعد انتخابات عام 2023 من أكثر الانتخابات إثارة للجدل في تاريخ البلاد الحديث، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى ظهور مرشح ثالث رئيسي يتحدى هيمنة مؤتمر جميع التقدميين بزعامة تينوبو وحزب الشعب الديمقراطي المعارض.

وسعى أوبي من حزب العمال إلى جذب الناخبين الشباب الذين قالوا إنهم يبحثون عن بديل لمرشحي الحرس القديم.