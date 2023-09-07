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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض وأسباب تخبرك بأنك مصاب بعرق النسا

صدى البلد

يحدث عرق النسا عندما يحدث ضغط على العصب الشوكي الناتج عن انفتاق في أحد الأقراص في العمود الفقري أو بسبب فرط نمو العظم وظهور نتوء عظمي في فقرات العمود الفقري.

وفي حالات أكثر ندرة، يمكن أن يحدث الضغط على العصب الشوكي بسبب أمراض أخرى، مثل: السكري.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض أعراض وأسباب الإصابة بعرق النسا، وفقا لموقع “هيلثى”.


1. الشعور بضعف في الركب
وبالتحديد بركبة واحدة فقط، ثم هذا الضعف والألم يمتد في الرجل كلها، وهو ناتج عن الضغط على العصب الأطول في الجسم كله، والذي يمتد من أسفل العمود الفقري حتى القدم.

عند تعرض هذا العصب إلى الضغط يتسبب ذلك في تعطل وظائفه وإعاقتها، ما ينتج عنه أعراض مختلفة غير مرغوب بها، أهمها:

- ألم شديد وضعف كبير في الرجل.

- تنميل في هذه القدم.

- عدم القدرة على تحريك القدم بحرية وراحة.

2. عدم القدرة على الركض
من أعراض عرق النسا أن الأشخاص المصابين به يواجهون صعوبة كبيرة في الركض، لذا عادة ما يلجأون لرياضة المشي.

فالألم والضعف في الركبة يسببان مشاكل وصعوبة في التمكن من الركض، وحتى القيام بأبسط الأمور الروتينية، مثل: قيادة السيارة في بعض الأحيان.

من الضروري استشارة الطبيب فورًا في حال شعرت بهذا الألم ولم تتمكن من القيام بالأعمال اليومية الروتينية.

3. عدم القدرة على تحمل الألم
ليس المقصود هنا أنك شخص ضعيف ولا تتحمل الألم، ولكن لأن ألمه عظيم وغير قابل للتحمل.

في بعض الأحيان تشعر أن الألم ناتج عن العضلات وتكون غير قادر على وصفه إلا بأنه ألم شديد جدًا.

أحيانًا من الممكن أن يخلط المصاب حقًا بين أعراض عرق النسا أو تشنج العضلات، لذا لا ضير من استشارة مختص يساعدك في تشخيص الألم.

4. عدم القدرة على اجتياز الفحص البدني لعرق النسا
يبدأ هذا الاختبار من خلال استلقاء المريض مع مد قدميه، بعد ذلك يقوم الطبيب برفع القدم بشكل مستقيمي بزاوية 30 درجة ثم 70 درجة.

الألم الناتج عن هذا التمرين يكون كبيرًا جدًا، حيث مد قدمك بهذه الطريقة يعمل أيضًا على مد العصب، ما يساعد بشعورك في الضغط الناتج عليه بصورة أكبر.

5. عدم القدرة على التحكم بالمثانة
نحن لا نتحدث عن التبول لمرتين أو ثلاثة أكثر من المعتاد، بل عدم القدرة على التحكم بالمثانة بالشكل الطبيعي.

هذا العرض من أعراض عرق النسا نادر ولكنه ممكن بالأخص في حال زيادة الضغط على العصب الأفقي في الجسم، ما يؤدي إلى تضرر وظائف المثانة، الأمر الذي يستدعي استشارة الطبيب الفورية.

 

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