تجديد حبس نجار أنهى حياة بائع خضار في سوهاج.. تفاصيل

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس نجار في منتصف العشرينات من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بإنهاء حياة بائع خضار ثلاثيني؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي مفادها وصول المدعو (محمود خ ا م- 32 عامًا- بائع خضار- يقيم دائرة المركز)، مصاب بجرح طعني نافذ، وتوفي عقب وصول.

وبالإنتقال والفحص وسؤال زوجته المدعوه (سحر ض ع ح- 22 عامًا- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، أتهمت المدعو (إسلام ع ت م- 25 عامًا- نجار- ويقيم دائرة أخميم)، بالتعدي على زوجها، بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهم وبحوزته الآداة المستخدمة بإرشاده، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.