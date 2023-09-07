برلماني: الشباب كسب رهان القيادة السيسي في تولي المواقع القيادية

أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أن وزارة الشباب والرياضة حققت العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء فيما يتعلق بتطوير المدن الرياضية ومراكز الشباب بالقرى والاهتمام بالمواهب الرياضية وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها أيضاً تحسين البنية التحتية الرياضية وتطوير مراكز الشباب وبناء الإنسان المصرى وتشجيع النشء والعمل الجماعي.



وقال "أمين" فى بيان له أصدره اليوم الشباب المصرى يعيش عصره الذهبي فى عهد الرئيس السيسى الذى جعل ملفات وقضايا الشباب فى صدارة اهتمامات الدولة المصرية بجميع مؤسساتها إن الرئيس السيسى لم يدخر جهدا فى توجيه وتكليف الحكومة بصفة عامة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بصفة خاصة لتوفير خدمات رياضية وتطوير الملاعب داخل مراكز الشباب بنجع أو قرية أو مركز أو مدينة أو محافظة لتكون متنفسا لشباب مصر رياضية بأسعار رمزية تناسب إمكانيات جموع الشعب المصرى مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة نجحت بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية واصبحت انجازاتها متعددة وتفوق الخيال وتتحدث عن نفسها.



ووجه النائب أشرف أمين تحية قلبية الى الرئيس السيسى لاهتمامه الكبير بالمنشآت الرياضية وتطوير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية وضرورة تحسين البنية التحتية الرياضية وهو ما يؤكد عليه خلال اجتماعاته المتعددة مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بضرورة إعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى فضلا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة فى مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين جموع الشعب.



وأكد النائب أشرف أمين أن شباب مصر الواعد كسب رهان الرئيس السيسى فى تفجير طاقاته وحقق نجاحات مبهرة فى مختلف المواقع القيادية التى تولاها داخل مختلف المؤسسات الحكومية سواء كمساعدين للوزراء أو نواب للمحافظين معرباً عن ثقته التامة فى استمرار حرص القيادة السياسية على الدفع بالمزيد من شباب مصر فى هذه المواقع بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها هذه التجربة غير المسبوقة في تاريخ مصر.



وأكد النائب أشرف أمين الاهمية الكبيرة لجميع المبادرات التى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة برعاية رئيس الجمهورية ومنها منح ناصر للقيادة الدولية وأولمبياد الطفل المصرى، ومهرجان إبداع مراكز الشباب والجامعات وريحانة تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس، وبرامج متطوعى الاتحاد الأفريقى، وبرنامج أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، وقادرين باختلاف مشيراً الى اهمية هذه المبادرات فى توعية الشباب المصري بملفات حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية عن طريق بث روح الولاء والانتماء، وتعميق المشاركة السياسية، والإدارة الحكومية الرشيدة والحوكمة وشفافية الأداء فى مجالى الشباب والرياضة بالإضافة إلى النهوض بمستويات التشغيل من خلال تأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر.



وأكد النائب أشرف أمين أن وزارة الشباب والرياضة حققت نجاحات غير مسبوقة فى تاريخ الوزارة فى ملف تطوير مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات وتقديم الدعم لها وتوفير كل الخدمات خدمة للنشء والشباب والمواطنين مشيراً الى أنه وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنه فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم الانتهاء من تطوير 1003 مراكز شباب.



كما أشاد النائب أشرف أمين باب بالمشروعات الانشائية التى حققتها وزارة الشباب والرياضة ومنها 4050 ملعبا خماسيا وقانونيا، وإنشاء وتطوير 8 مدن شبابية، وإنشاء وتطوير 30 من مراكز الابتكار الشبابى والتعلم ومنتديات الشباب والمعسكرات الكشفية، وإنشاء 253 مركز شباب، وإنشاء وتطوير 96 حمام سباحة، وإنشاء وتطوير 17 صالة مغطاة، وإنشاء وتطوير 14 استاد رياضى، وإنشاء وتطوير 13 ناديا رياضيا، وإنشاء وتطوير وحدتين للطب الرياضى، و4 أندية متحدى الإعاقة مؤكداً الاهمية الكبيرة لمثل هذه المشروعات لخدمة الرياضة والشباب المصرى.