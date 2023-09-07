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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حاتم العدوي: 50% نسبة تراجع مبيعات مستحضرات التجميل المستوردة خلال صيف 2023

حاتم العدوي عضو مجلس
حاتم العدوي عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية

أكد حاتم العدوي عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الإسماعيلية التجارية، علي تراجع مبيعات مستحضرات التجميل المستوردة بنسبة تتراوح بين 20 و50% خلال موسم الصيف الحالي.

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أوضح حاتم العدوي، خلال بيان صحفي، قبل قليل، أسباب تراجع نسب مبيعات مستحضرات التجميل المستوردة، لافتا إلي تفوق المنتج المحلي علي المستورد من حيث الجودة والسعر والذي أصبح في متناول جميع الفئات.

أضاف حاتم العدوي، إن الفترة الماضية شهدت إرتفاعاً كبيراً فى أسعار المستحضرات المستوردة على خلفية زيادة سعر صرف الدولار، وإرتفاع الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية.

وتوقع «حاتم العدوي» أن تسهم زيادة أسعار المنتجات الأجنبية فى تعزيز مبيعات مستحضرات التجميل المحلية، التى يقل أسعارها عن مثيلاتها المستوردة.

إختتم عضو مجلس إدارة تصريحاته، لافتا إلي إنه من المؤكد أن يصب تراجع الإقبال على المنتجات المستوردة، فى مصلحة نتائج أعمال الشركات المحلية التى عانت الفترة الماضية.

كما أشار إلي توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة لدعم الصناعات الوطنية في شتي المجالات.

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