مصرع شخص بسبب خلافات عائلية في الإسماعيلية

لقي شخص مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات النسب في جلسة عرفية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة فى قرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية.



على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان المشاجرة وتبين حدوث مشاجرة بين كلا من" أحمد. ح.ع"40 عام مزارع متوفى طرف اول، وكلا من "أحمد.م.ح"42 عام مزارع وإبراهيم.م.ح"30 عام مزارع وإبراهيم.ال.ا"26 عام مزارع طرف ثان جميعهم مقيمين عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية.

وبسؤال شقيق المجنى عليه اتهم الطرف الثانى بالتعدى بالضرب على شقيقه بسبب النسب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفروا هاربين.

وتمكن ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على المتهمين .