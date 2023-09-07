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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على عامل بمسجد محكوم عليه بالحبس 62 سنة

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (عامل بمسجد- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) محكوم عليه بالحبس (62 سنة وكفالات مالية فى 106 حُكم (جزئى ، مستأنف) بتهم (تبديد).

كما تم ضبط (مدير مكتب للإستثمار العقارى - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) محكوم عليه بالحبس (69 سنة وكفالات مالية فى 129 حُكم (مستأنف ، جزئى) بتهم (شيكات ، تبديد).

وضبط (صيدلانية - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسوان) محكوم عليها بالحبس (132 سنة وكفالات مالية فى 61 حُكم بتهم (تبديد ، شيك).

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام المحكوم عليهم القبض على عامل شرطة حلوان قطاع الأمن العام محكوم عليهم الهاربين

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