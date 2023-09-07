القبض على عامل بمسجد محكوم عليه بالحبس 62 سنة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (عامل بمسجد- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) محكوم عليه بالحبس (62 سنة وكفالات مالية فى 106 حُكم (جزئى ، مستأنف) بتهم (تبديد).

كما تم ضبط (مدير مكتب للإستثمار العقارى - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) محكوم عليه بالحبس (69 سنة وكفالات مالية فى 129 حُكم (مستأنف ، جزئى) بتهم (شيكات ، تبديد).

وضبط (صيدلانية - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسوان) محكوم عليها بالحبس (132 سنة وكفالات مالية فى 61 حُكم بتهم (تبديد ، شيك).

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.