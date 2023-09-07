عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر: لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية اليابان يعكس قوة علاقات البلدين

جيهان مديح، رئيس
جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية اليابان، يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، موضحة أن العلاقات المصرية اليابانية شهدت تطورًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم؛ وهو ما يؤكد السياسية الخارجية المتوازنة التي تنتهجها الدولة المصرية.

 

وأضافت مديح، في بيان لها، أن اللقاء تطرق إلى العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من أجل وضع حلول لها وعلى رأسها القضية الفلسطينية وضرورة العمل على التوصل ل حل عادل وشامل يحقق السلام الدائم في المنطقة كما تطرق اللقاء للأزمة  الروسية والأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمة الطاقة والغذاء.

 

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية اليابان يستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات وخاصة التعليمية والنقل والطاقة، موضحة أن اللقاء يعكس  قوة العلاقات المصرية اليابانية في كافة المجالات؛ وبالتالي زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضحت مديح، أن العلاقات المصرية اليابانية شهدت حالة من التطور على مستوى كافة  المجالات، وذلك بسبب ما يحدث من  تقارب ياباني مع الدول العربية وخاصة الدولة المصرية، مشيرة إلى أن زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى القاهرة ومن بعده  وزير الخارجية الياباني يعكس قوة العلاقات بين البلدين، ويزيد من حجم التعاون المشترك بينهما.

جيهان مديح عبد الفتاح السيسي اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ترشيحاتنا

الموقف من التجنيد .. بيان عاجل للسفارة المصرية في ألمانيا بأسماء هؤلاء الشباب

أحمد سعد يعود لـ زوجته والأخيرة ترقص .. فيديو جديد يثير الجدل

خلص الكلام .. محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

وزيرة التعاون الدولي لـ مسئولي "شنايدر إلكتريك": تشجيع الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص

الصحة تكشف أسباب تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية

بالمستندات.. فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ