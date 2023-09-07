داخل دورة مياه.. القصة الكاملة لتعدي ميكانيكي على صغيرة بالإسكندرية

الأجهزة الامنية

وبدأت القضية رقم 5561 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب ،يفيد ببلاغ من أسرة المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي على نجلتهما، بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، إلى أنه أثناء دلوف المجني عليها " ع.ا.ع" 7 سنوات الي دورة المياه المجاورة للمسجد ، قام المتهم " ع.م.ر" ميكانيكي ،بالتعدي عليها وهتك عرضها وقامت المجني عليها بإبلاغ والدتها بالواقعة، وقام والدها بتحرير محضر ضد المتهم ، حيث توصلت التحريات السرية إلى صحة الواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.

وثبت من التحقيقات أنه بعرض المتهم علي المجني عليها، عرضا قانونيا تعرفت عليه، وقررت بارتكابه الواقعة والتعدي عليها، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وعاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ع.م.ر" بالسجن المؤبد ،عما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك لاتهامه بالتعدي على المجني عليها " ع.ا.ع".

صدر الحكم يرئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب ابو عمر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي